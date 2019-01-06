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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть реально люди собрались и чего-то требуют...

Ну правильно, после разжигания в соцсетях это и начинается. Потому и прокуратура сподхватилась. Сразу после поножовщины написали бы в официальных СМИ - что да как было на самом деле, тогда и в соцсетях раздувания, возможно, не было бы или не в таких масштабах. Отмолчались - получайте то, что есть.
Кстати, этому каналу Басе тож особой веры нет, постоянно на грани фола. Ни в названии, ни в описании ничего не понятно. Собрался митинг - и всё. Чё собрались, чего требуют?
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и проясняется, что за "митинг":
"Конфликт в Караганде: аким области заявил, что виновные будут наказаны."
https://www.zakon.kz/4952966-konflikt-v-karagande-akim-oblasti.html

[Исправлено: Сыкымы, 06.01.2019 - 18:47]
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