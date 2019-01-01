Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 3) #14832





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:07 Что там в Караганде творится? Из комментов понял - кто-то кого-то убил в драке (вроде как армянин казаха) - оттого и весь сыр-бор.









Видимо, вот откуда ноги растут:



В Караганде начато расследование по факту разжигания национальной розни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. ​"По данному факту 5 января 2019 года Департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. "При этом мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий. В частности, в социальной сети "В контакте" выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом", - отметили в прокуратуре. Сообщается, что задержаны семеро подозреваемых, из которых пятеро взяты под стражу. Один подозреваемый объявлен в международный розыск. ​Прокуратура Карагандинской области повторно предупреждает о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям. Как сообщалось ранее, 1 января возле одного из ресторанов города с признаками насильственной смерти обнаружен труп 23-летнего мужчины. Одновременно в ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет. Как стало известно позже, двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.

Подробнее: https://tengrinews.kz/events/draka-karagande-nachato-rassledovanie-faktu-razjiganiya-360910/

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[Исправлено: Victor Yang, 06.01.2019 - 16:11]