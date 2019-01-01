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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я прощаться буду ровно до 11го февраля..
Не обессудьте как говорят дворовые пасаны советского прошлого..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 01:44
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 01:51
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 02:03
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 02:10
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 02:22
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.19 - 02:30
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живые , привет.
а нам все равно..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Магнитке..
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, закругляйся. Что-то тучи сгущаются вокруг тебя, а откуда ветер дует - не понятно.
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.01.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Алиса, с Новым Годом!

Марик, тебя тоже с Новым годом!
Только увидела :oops: . Счастья, здоровья тебе! Папой стать хорошим и примерным!!!!)))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11126
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.01.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там в Караганде творится? Из комментов понял - кто-то кого-то убил в драке (вроде как армянин казаха) - оттого и весь сыр-бор.




Видимо, вот откуда ноги растут:

В Караганде начато расследование по факту разжигания национальной розни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. ​"По данному факту 5 января 2019 года Департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. "При этом мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий. В частности, в социальной сети "В контакте" выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом", - отметили в прокуратуре. Сообщается, что задержаны семеро подозреваемых, из которых пятеро взяты под стражу. Один подозреваемый объявлен в международный розыск. ​Прокуратура Карагандинской области повторно предупреждает о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям. Как сообщалось ранее, 1 января возле одного из ресторанов города с признаками насильственной смерти обнаружен труп 23-летнего мужчины. Одновременно в ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет. Как стало известно позже, двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/draka-karagande-nachato-rassledovanie-faktu-razjiganiya-360910/
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[Исправлено: Victor Yang, 06.01.2019 - 16:11]
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1154
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.01.19 - 17:22
Комментарий удален модератором.
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Некоторые СМИ, то ли намеренно, то ли ненамеренно своими недомолвками вводят читателей в заблуждение. Сама по себе пьяная поножовщина национальной почвы не имела, и по ней заведено своё уголовное дело. А сегодня назначено расследование именно за разжигание в соцсетях. Т.е. заголовок заметки в Tengrinews:
Цитата:
Драка в Караганде: начато расследование по факту разжигания национальной розни

должен звучать так:
Цитата:
Драка в Караганде: начато расследование по факту разжигания национальной розни в СОЦСЕТЯХ
.
Как говорится, почувствуйте разницу...
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11126
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.01.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как говорится, почувствуйте разницу...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792267&topic_id=29403&forumid=2#792267

Возможно, возможно. Но вот ссылка обычная на ютуб:
https://www.youtube.com/watch?v=6oFAsbhknAE&t=4s

То есть реально люди собрались и чего-то требуют. Ещё и комментарии к видео...
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