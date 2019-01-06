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§ NG.kz
Как пишется история Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашёл посмотреть-почитать на сайт e-history.kz, что пишут современные историки о времени становления Казахстана в составе СССР.
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§ таноми52
Re: Как пишется история Казахстана
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья, как это уже повелось, преследует определённые цели. Называется "ДЕТИ МУСУЛЬМАН ПОДВЕРГАЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ". По названию создается впечатление, что преследовались по религиозному признаку и только мусульмане и их дети. В то же время в заключении автор пишет:"Жителям Омской области, подвергшимся сталинским репрессиям, посвящены одиннадцать томов, изданных в 2001-2004 гг. Один из них посвящен мальчишкам и девчонкам, чьи родители были репрессированы. В него вошли 5,5 тысяч фамилий, из которых только 133 детей принадлежат мусульманам."

Источник: https://e-history.kz/ru/publications/view/deti_musulman_podvergalis_presledovaniu__4540#_edn1
© e-history.kz

И что автор хотел сказать? Репрессиям должны были подвергаться все жители страны за исключением мусульман? Или что? Ангажирован этот "историк" З.Е. КАБУЛЬДИНОВ
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§ Валентин
Re: Как пишется история Казахстана
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.01.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень "днище" отечественными историками - успешно пробит, падаем дальше.
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§ Медный
Re: Как пишется история Казахстана
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Идеологические отделы окружкомов и райкомов партии, выполняя указания просталинского Сибкрайкома, продолжали калечить судьбы детей. Из подрастающего поколения старались создать послушных роботов, услужливых граждан коммунистической системы. Прежде всего в аулах и деревнях с помощью верных системе учителей над детьми проводилась плановая психологическая обработка. Им внушалось, что кулаки, баи, муллы мешают строить новую жизнь и являются заклятыми врагами Советской власти, а значит с ними необходимо вести борьбу.

А они были не чуждым классом, а кровь от плоти родным?! ну да, ну да
Код:
Таким образом, в детском сознании развивалась ненависть не только к своим родителям, но и ко всем зажиточным крестьянам. Кроме того, ребенок мог также и повлиять на своих родителей, чтобы они сдали государству хлеб, мясо, взяли на себя обязательства выплатить денежный заем, вступить в колхоз.

честно сказать, это какая-то "агитка"
Здесь всё прекрасно, манипуляция за манипуляцией.
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§ Алиса
Re: Как пишется история Казахстана
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.01.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
простите, но я не увидела на фото лиц детей мусульман, т.е. вообще даже рядом чем-то напоминающих. Цитата:
Валентин:
падаем дальше.

а "дальше" это куда ? уже некуда вроде :oops:
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§ Горожанин_kst
Re: Как пишется история Казахстана
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.01.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Как некуда?!
Скоро начнут рассказывать как этих детей пришлые комиссары жарили на кострах и ели на ритуальных парткомах.
А ещё погодя уточнят национальный состав тех комиссаров. Всё движется в известном направлении. Кто не скачет?!
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§ Медный
Re: Как пишется история Казахстана
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех, кто сомневается в принадлежности сайта
Код:
Министерство информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент» Интернет проект National Digital History of Kazakhstan Источник: https://e-history.kz/ru/contents/view/5083 © e-history.kz
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§ Серый волк
Re: Как пишется история Казахстана
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9785
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тсссс! Это готовится секретная совершенно новая технология! :-)
Один вариант финдиперстовые историки, другой вариант в кокостанайском акимате!
Оба варианта успешно прошли испытания по пробиваемости любых днищ!
А если их поставить рядом особым образом, то они вмиг своей пробивной способностью смогут добуриться до нефти, чем спасут экономику. Причем учитывая их способности всю и сразу!
:lol:
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