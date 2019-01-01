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Страница 982 из 982«1...980981982
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.01.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю опять
наши других
ну как обычно
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наши других

Алекс, это ты о чём?
Лечишся?... :lol:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.01.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon
Цитата:
России, такие - длинные Праздники? Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14700
youtu.be/mViqAJk3sW0

[Исправлено: Гога, 02.01.2019 - 15:27]

[Исправлено: Гога, 02.01.2019 - 15:31]

[Исправлено: Гога, 02.01.2019 - 15:34]
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.01.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 02.01.2019 - 16:06]

[Исправлено: Гога, 02.01.2019 - 16:13]
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.01.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парящий Орёл — это
символ наступающего
Нового Года по
славянскому календарю.
Встреча Нового Года
1 января идёт с 1700 года,
до этого новолетие
отмечали сначала в день
весеннего равноденствия
21 — 22 марта, а с 1492 года
в сентябре.
В древности каждый
праздник ознаменовал
определенный цикл,
у славян жизненный
уклад находился в
зависимости от
природных явлений.
Приближающийся год
— это 7527 лето.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора, уже - давно!!!

Рабочие дни - настали...
:lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как и обещал - неделю назад.

Сфотал символ Года, вблизи.Оказывается
это даже - не бутылка,просто полено-
берёзовое. Мастер - Полицейский на пенсии.
Мы с ним - знакомы... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что -то у нас тут, пошло не так... :-o
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что -то у нас тут, пошло не так...

Что именно и где?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что именно и где?

На сайте НГ. Уже зА пол день.
А всего - пару человек написали комменты...
:-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Виталик где то пропал... :-o
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И Виталик где то пропал...

Похоже, на всех "соседи" пожаловались одновременно :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Похоже, на всех "соседи" пожаловались одновременно

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792256&topic_id=25576&forumid=2#792256

Я почему то, тоже так - подумал... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это 4 подушки - на стулья. Уценённые.

Символ государства. Представляю,голой попой,
садишся - на Символ. Что было бы за это-
в Казахстане?...
:-o

[Исправлено: drakon, 06.01.2019 - 15:12]
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