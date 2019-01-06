Медный Re: Как пишется история Казахстана #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2561

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:14 Код: Идеологические отделы окружкомов и райкомов партии, выполняя указания просталинского Сибкрайкома, продолжали калечить судьбы детей. Из подрастающего поколения старались создать послушных роботов, услужливых граждан коммунистической системы. Прежде всего в аулах и деревнях с помощью верных системе учителей над детьми проводилась плановая психологическая обработка. Им внушалось, что кулаки, баи, муллы мешают строить новую жизнь и являются заклятыми врагами Советской власти, а значит с ними необходимо вести борьбу.

А они были не чуждым классом, а кровь от плоти родным?! ну да, ну да

Код: Таким образом, в детском сознании развивалась ненависть не только к своим родителям, но и ко всем зажиточным крестьянам. Кроме того, ребенок мог также и повлиять на своих родителей, чтобы они сдали государству хлеб, мясо, взяли на себя обязательства выплатить денежный заем, вступить в колхоз.

честно сказать, это какая-то "агитка"

Здесь всё прекрасно, манипуляция за манипуляцией.