таноми52 Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 443

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:50 Эксперты Всемирного банка в декабре 2018 года отметили, что в Казахстане из-за неэффективного управления и масштабной коррупции падает производительность труда. Может, нашим властям поучиться эффективному управлению



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392#792243



Вот странное дело... Избавились от старых управленцев, за 25 лет потратили огромные деньги на 13 тысяч болашаковцев (программа покрывает все расходы студента, связанные с обучением, включая перелет, проживание, питание, медстраховку и даже учебники. Стипендия, если, к примеру, это Америка или Великобритания, составляет около 2 тысяч долларов, в России 1 300 долларов, в Китае — 800 долларов.) 99 % выпускников вернулись в Казахстан. Где отдача? Где эффект от продвинутого до невероятного (западного) уровня управления? Или болашаковцам ход

так называемые "старперы" не дают?