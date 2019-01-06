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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Значит, они были необоснованно завышены? Тогда по логике должно последовать следующее указание Назарбаева - разобраться, кто завышал эти тарифы.
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§ Медный
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
километраыи
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6295
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392?1546755610

У нас даже курс перед выборами и ещё пол года после, держали в 2 раза ниже реального,а чё там какая то коммуналка.
Цитата:
У нас избыток бензина, а цены растут Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392?1546755610

Бензин как раз таки и не растёт,дизель дороже бензина вот это нонсенс.
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§ Тимур Гафуров
Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 06.01.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Код:
километраыи

Исправлено. Спасибо
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§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я по образованию экономист и не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Значит, они были необоснованно завышены?


Вовсе необязательно. Просто их нужно снизить. Вот их и снизили.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты Всемирного банка в декабре 2018 года отметили, что в Казахстане из-за неэффективного управления и масштабной коррупции падает производительность труда. Может, нашим властям поучиться эффективному управлению

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392#792243

Вот странное дело... Избавились от старых управленцев, за 25 лет потратили огромные деньги на 13 тысяч болашаковцев (программа покрывает все расходы студента, связанные с обучением, включая перелет, проживание, питание, медстраховку и даже учебники. Стипендия, если, к примеру, это Америка или Великобритания, составляет около 2 тысяч долларов, в России 1 300 долларов, в Китае — 800 долларов.) 99 % выпускников вернулись в Казахстан. Где отдача? Где эффект от продвинутого до невероятного (западного) уровня управления? Или болашаковцам ход
так называемые "старперы" не дают?
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
так называемые "старперы" не дают?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792244&topic_id=36513&forumid=1&1546762374


Система Саке-Баке, откаты и пр. Будь хоть какое образования. Будешь грузить муку в мешках. Если своего ничего нет.
А если куда и пристроишся типа в гос. учреждения, то ведь тоже придётся под коллектив подстраиваться... Против течения гребсти не просто.
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