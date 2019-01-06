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§ NG.kz
Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 декабря женщину избил любимый человек. Поводом послужили откровенные фото модели, появившиеся в соцсетях. После случившегося Динагуль пишет, что последние недели ее жизни были наполнены сильными эмоциями.
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§ Горожанин_kst
Re: Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никакой она не депутат!
То объединение, где её депутатом называют, неофициальное.
Наша власть достаточно скомпроментирована, чтоб ей ещё и таких "депутатов" приписывать!
А по её поведению- хайпажёрка ничем не брезгует. Сначала с.ськами светит на подиуме, теперь фонарями, которыми её приревновавший т.ахаль наградил. Позорище.
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* drakon
Re: Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно ЛН - говорил:"Если снять с
вас иностранные Одежды, голые тут-
сидеть будете". Согласен с ним... :-o
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