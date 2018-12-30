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≡ Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 000 000 тенге на приобретение компьютерной техники обитателям детской деревни семейного типа «Жануя» подарил к новому году аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Гостей в "Жануе" принимали вчера, 29 декабря.
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§ КГСПС
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 30.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, некоторое время назад на высшем уровне рекомендовали не афишировать такого рода акции.
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§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не очень понимаю... //// почему эти несчастные 7 компьютеров стоят 400тыс рублей (2млн тенге)???
Я очень хорошо знаю, какие ценники имеют компьютеры.
Такой ценник имеют геймерские станции, для продвинутых шизоидов компьютерных сражений, а никаак не семейный комп на все случаи жизни.
Опять воруют???

[Исправлено: Ольга Колоколова, 31.12.2018 - 10:00]
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§ Серый волк
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А непосредственно детям, у которых есть компьютеры, развивайтесь!
Учитесь с драйвом, делайте своё обучение с интересом и позитивом!
Уже сейчас в продвинутых городах хорошо ощущается, что нужны хорошие инженеры, хорошие специалисты. Интересные люди. И грызть гранит науки отлично и престижно!
Очень скоро в соседней стране поменяется политическая ситуация и жить будет свободнее, и отличное образование снова будет востребовано!
Иметь знания невероятно круто! И это настоящий драйв.
Вы будете востребованы, а не убогие замшелые функционеры! :-)

Ну и поздравляю с НГ всех детей Родины роликом, размещенным нашей гостьей из СПБ. Оляся, путешественница, музыкант, дирежер академического хора по специальности, знакома постоянным читателям по статьям о путешествии на Камчатку.
Ролик не простой.
Елисей Мысин Астана, 6 лет! Это профи знания на рояле.
:lol:
Всё возможно! Всё осуществимо, все в ваших руках!
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=9phP2rlGmiw[/video]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=9phP2rlGmiw
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§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Помнится, некоторое время назад на высшем уровне рекомендовали не афишировать такого рода акции

Традиции проворовываться даже на благотворительности вылазили? :lol: :lol:
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§ Серый волк
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликуйте конфигурацию получаемых компьютеров!
Это очень просто сделать.
Цена комплектухи легко подсчитывается.
////

[Исправлено: Ольга Колоколова, 31.12.2018 - 10:05]
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§ Ольга Колоколова
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2267
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 31.12.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вас, Серый волк, с наступающим!Жаль что интонация и лексика поста, в котором вы говорили о порочной традиции с помпой встречать высоких гостей в детских учреждениях, не позволила сохранить основную мысль хотя бы частично. Но хоть в пересказе, а отвечу. Традиция выплясывать перед высокими гостями - это еще советских времен. Иногда это терпимо, как кстати в данном случае - дети в тепле, пришел аким с командой, принес деньги на компьютерную технику. Они рады.
Изрядная порция чинопочитания, конечно, детям скормлена. Но никакого экстрима с часовым стоянием на холоде и пр, что кстати, иной раз случается. Так что тут прокуратура не при делах.
Кстати, не замечаю, чтобы в России эту традицию победили. Или хотя бы стремились победить. Так что тут наши страны одним миром мазаны.

По поводу цен на компы - сказать трудно. Но речь идет о комплектах. Наверняка и принтер-сканер-жесткий диск... Поинтересуемся после праздников.
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§ Vital
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

У вас цены немного дешевле на бытовую и орг технику. У нас дороже , сравнить тебе не получится. 2 ляма хватит им. К тому же бюджет у них 88 лямов. Думаю есть где развернуться. Им эти 2 ляма погоду не делают.
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§ maxsaf
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Елисей Мысин Астана, 6 лет! Это профи знания на рояле.

Судя по видео, мы о нем еще не раз услышим. Уберечь бы. Отморозки не спрашивают, фигурист ты или пианист. :-x
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§ Артем Марусич
Re: Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 31.12.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я что-то не очень понимаю... //// почему эти несчастные 7 компьютеров стоят 400тыс рублей (2млн тенге)???
Я очень хорошо знаю, какие ценники имеют компьютеры.
Такой ценник имеют геймерские станции, для продвинутых шизоидов компьютерных сражений, а никаак не семейный комп на все случаи жизни.
Опять воруют???


Два миллиона тенге это на все 7 комплектов компьютеров (с мониторами, клавиатурами, мышками и принтерами). По 280 000 тенге на каждый.

А 280к тенге не хватит даже на топ видео карту. GTX 2080TI сейчас стоит от 500к, даже 1080TI стоит от 300к тенге.

По мне так на пол сотни детей можно было бы и один геймерский системник прикупить. Видео в SLI чтоб в 4k поиграть и т.д. Уверен что в реальном мире каждый 45ый ребенок будет если не иметь свой, то иметь доступ к гораздо более производительным ПК чем получат эти дети.
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§ Vital
Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Зачем в таком лагере супер - пупер геймерская техника. Чем он им пригодится? Хватит и стандарта для изучения разных там ПО. . Даже не у всех домашних детей такая техника стоит дома.
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§ dandiv
Re: Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.01.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В белом ветре комп не игровой примерно 150 000 тнг Компьютер Dell Vostro 270 MT (210-40708) (Процессор: Intel Pentium / Тактовая частота, ГГц: 2.9 / Оперативная память: 2 Гб / Оптическое устройство: DVD+R/RW&CDRW / Жесткий диск: 500 Гб / Тип видеоадаптера: Встроенный / Встроенный видеоадаптер: Intel HD Graphics / Дополнительные аксессуары: Проводная мышь; Проводная клавиатура / ) и это только системник.... и без операционки. С виндой лицензионной 176 000 тнг. Монитор 21.5" Acer K222HQLbd, Black 34 000 тнг. МФУ SAMSUNG SL-M2070 56 000 тнг.
176+34+56= уже 266 тысяч, а еще колонки, источник бесперебойного питания... Тут с этой суммой в 280 тысяч на комплект еще искать нужно будет что-то попроще, чтобы уложиться ;-)
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§ Серый волк
Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.19 - 00:56
Комментарий проходит проверку.
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§ Медный
Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Традиция выплясывать перед высокими гостями - это еще советских времен.

А я то наивный полагал, что она из средних веков...
:lol:
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