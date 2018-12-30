Цитата: Серый волк:

Я что-то не очень понимаю... //// почему эти несчастные 7 компьютеров стоят 400тыс рублей (2млн тенге)???

Я очень хорошо знаю, какие ценники имеют компьютеры.

Такой ценник имеют геймерские станции, для продвинутых шизоидов компьютерных сражений, а никаак не семейный комп на все случаи жизни.

Опять воруют???





Два миллиона тенге это на все 7 комплектов компьютеров (с мониторами, клавиатурами, мышками и принтерами). По 280 000 тенге на каждый.



А 280к тенге не хватит даже на топ видео карту. GTX 2080TI сейчас стоит от 500к, даже 1080TI стоит от 300к тенге.



По мне так на пол сотни детей можно было бы и один геймерский системник прикупить. Видео в SLI чтоб в 4k поиграть и т.д. Уверен что в реальном мире каждый 45ый ребенок будет если не иметь свой, то иметь доступ к гораздо более производительным ПК чем получат эти дети.