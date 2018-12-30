Серый волк Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае #12





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:56 Цитата: Артем Марусич:

(с мониторами, клавиатурами, мышками и принтерами)

Принтерами... Сейчас вам детский сад любого города скажет, что на уже почти во втором десятке 21 века по локалке распечатать вообще никаких затруднений, не нужно уже давно к каждому компу, ноутбуку и планшету отдельный принтер. Достаточно одного в сетке на группу, и где-то сидящего в сети для фото может быть.



Но это все не в ту степь уводы.

Может быть даже просили с этого детдома на семь, а дали им такой дурацкого размера сертификат и намного больше суммы.

Да не важно. Пусть даже эти чиновники некомпетентны и в компьютерах как во всем остальном.

Меня в первую очередь поражает именно выплясывание детей перед ними.



Никто так и не смог понять. Что плясать пред менеджером не самое лучшее. Не средневековье!

Это просто менеджер, нанятый для работы.

Ко всему прочему манагер абсолютно некомпетентный, никудышний и провальный, каких метлой поганой нуно гнать как можно дальше от городов, а не пересаживать.



Ещё бы детей в деревья нарядили! И показали сценку как они любят вырубки за бабло посреди всех улиц города!



Какое позорище!