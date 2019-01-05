Tenkisch Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине #1





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 09.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:08 Обязательно на зиму купите пару пачек стеориновых или парафиновых свечей, и положите в укромное место своего автомобиля. В непредвиденной ситуации всегда обогреете кончики пальцев рук и ног. Так же и в салоне будет заметно теплее при сжигании этих свечей. А главное никакой паники, в век информационных технологий вы не останетесь без внимания, главное дайте знать о себе в соответствующие службы, не забудте так же оповестить и родных. Всем удачи на дорогах!