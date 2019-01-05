/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей, отметили в Комитете по чрезвычайным ситуациям.
Читать новость

§ Tenkisch
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 05.01.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно на зиму купите пару пачек стеориновых или парафиновых свечей, и положите в укромное место своего автомобиля. В непредвиденной ситуации всегда обогреете кончики пальцев рук и ног. Так же и в салоне будет заметно теплее при сжигании этих свечей. А главное никакой паники, в век информационных технологий вы не останетесь без внимания, главное дайте знать о себе в соответствующие службы, не забудте так же оповестить и родных. Всем удачи на дорогах!
Профайл

§ Медный
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилось :-(
Профайл

§ Медный
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
в век информационных технологий

Мне кажется (это возможно только моё мнение), что полагаться на технологии слишком самонадеянно: телефон от холода быстро разряжается, связь не везде есть.
Не стоит рассчитывать только на то, что вас спасут. Имейте всегда запас пледов (+тёплая одежда), калорийной еды, "воды", фонарик и батареи к нему. некоторый минимум инструментов: лопата, трос, домкрат, топорик, несколько деревянных палок, верёвку.

И главное зря не рискуйте, без особой надобности
Профайл

§ Menden1968
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......да и напоследок в лучшем следите за прогнозом погоды и при сильных морозах или буранах сидите дома и не весовывайте свой нос......
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 1
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх