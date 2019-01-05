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≡ Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают зарплату больше 100 тыс тенге и живут больше 100 лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают зарплату больше 100 тыс тенге и живут больше 100 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сорокатрехлетняя жительница Караганды Наталья Шубичук из-за давней ошибки работников паспортного отдела числится в базе данных как 143-летняя пенсионерка.
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§ сайлау курманов
Re: Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.01.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышла бы на пенсию и сидела бы тихо-молча
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§ Серый волк
Re: Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли чем удивить. :-(
Таких счетоводных чудес в Казахстане как грязи!
Вот взять бывшего городского акима-уголовника?
Попался на коррупции с половиной акимата, барыжил мошенничество с детским садиком.
Дали 13 лет строгого престрогого режима. Он через два во своём дворце икру жрёт периодически отмечася в курорте-поселении. :lol:
Чудо чудное, было 13 и не стало! :lol:
И все подельнички акиматские уже тихо сидят с набитыми новогодними снедями ртами.

Коллективные чудеса!
А вы о каком-то перепутывании цифр. :lol:
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§ Menden1968
Re: Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают...
Menden1968


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Сообщений: 266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.01.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибку паспортисты допустили в 1996 году, выдав тогда еще 21-летней карагандинке Наталье Шубичук удостоверение с неверной датой рождения. В соответствующей графе специалисты указали 1875 год вместо 1975-года.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33405
......тупей ещё тупее, что там за паспортистка работала или ещё работает, надобно ей и пенсию начислить карагандинке...
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