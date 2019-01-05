Серый волк Re: Самые счастливые люди живут в Казахстане.Они получают... #2





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:37 Нашли чем удивить.

Таких счетоводных чудес в Казахстане как грязи!

Вот взять бывшего городского акима-уголовника?

Попался на коррупции с половиной акимата, барыжил мошенничество с детским садиком.

Дали 13 лет строгого престрогого режима. Он через два во своём дворце икру жрёт периодически отмечася в курорте-поселении.

Чудо чудное, было 13 и не стало!

И все подельнички акиматские уже тихо сидят с набитыми новогодними снедями ртами.



Коллективные чудеса!

А вы о каком-то перепутывании цифр.