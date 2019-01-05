yudjin "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года #9





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата: Убийца драконов:

Вы это серьезно?

Вполне. Тёмная армия была такой же не фееричной в приветствии, как Раисы во фристайле. Приглашенные оркестр, Бандурин и несколько улыбнувших шуток - слабо для финала....хотя да, масштабно!

А Раисы интересны хотя бы тем, что это единственная из периодически появляющихся женских команд, показывает хоть какой-то юмор...порой неожиданный, невменяемый, на любителя и своего ценителя.... но он хотя бы есть!



Цитата: Убийца драконов:

харизматичные и действительно интересные ребята из Русской дороги и Плюшек

Русская дорога и мне нравится.... но их юмор рассчитан на меня, не шешнацатилетнего, и старше... молодёжь их не поймёт.. скушные они для них... далеко не пойдут, следующий сезон (если будет) точно последний.

Плюшек тянет только Богдан... без него и команды то нет ... всё рассчитано только на него. Выступления в сезоне не ровные... от разрывных шуток, до нуля.









Цитата: Серый волк:

Была около года статья расследование про империю маслякова.

Да это понятно... бизнес и шоу...шоу и бизнес.

Но я не думаю об этом... Я просто смотрю номера, смеюсь, ржу, отдыхаю уже лет 25...

какие-то шутки уходят в цитаты и жизнь...

В ящике то по сути я не пропускаю только квн и что, где, когда. Остальное действительно шлак и жвачка для мозгов.