Цитата: yudjin:

Ну вытянули Раис в чемпионы... ну так и Вятка ими же значится. Если бы их местами жюри поменяли , то хай вай стоило бы поднимать. А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные...



Вы это серьезно? Зачем вообще таблички с оценками жюри раздавали? Весь спортивный принцип КВНа убивается такими решениями. КВН - это не сборный концерт, типа Аншлага, это и соревнование в том числе. Каково теперь вторым призерам КВНа прошлых лет, отставших от победителя на 0,2 или 0,1 балла (как сборной Питера в 2002 году), когда они узнали что можно быть чемпионами не занимая 1 места? Музыкальный фристайл Раис — это вообще что? Сначала пара минут чепухи, потом три минуты три олимпийские чемпионки, непонятно откуда и зачем сюда вышедшие, клянчат чемпионство в КВНе для девок, которых впервые видят, потом полторы минуты подлизывают Маслякову и клянчат золото сами девки, а после просто хором поют свою песню с отбивки. Это как вообще? Но жизнь всех расставит по местам, харизматичные и действительно интересные ребята из Русской дороги и Плюшек найдут себя в жизни и шоу-бизе без проблем, а вот ноунеймы из Раис канут в небытие.



[Исправлено: Убийца драконов, 05.01.2019 - 16:40]