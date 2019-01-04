Серый волк Re: Не точка, разве что многоточие #3





(Пользователи) Сообщений: 9781

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:22 Цитата: Нурбанчик:

Только зачем нужен такой акимат, когда пенсионеры и не защищённые слои населения не имеют бесплатного проезда, а автоперевозки влочат жалкое существование на б/у автотранспорте??? На святое покушаетесь!



Перед НГ мне пришлось встречать небольшую группу отправившуюся с визитом в Наукоград Дубна.

Я как раз в Дубне был, а не в Москве и свободен.

Людей занятых наукой сразу отправили в институт по важным делам.

Но с ними была семья, у которой пропуска в институт нет конечно.

Мама с двумя девочками.

Люди душевные, в горы ходили практически одними маршрутами с нашей группой!

Так что показал город науки как заядлым туристам!



Ближе подхожу к теме!

Распросил как доехали.

Семья три ребёнка. Живут в Москве. Это уже многодетная.

Значит все льготы по соцкарте.

Абсолютно бесплатно доехали.

Автобус, метро - бесплатно.

С 18 года им бесплатно на экспресс билеты всей семье.

А это 350 рублей могло стоить комфортабельного пригородного экспресса с самолетными сидениями. Социальная карта и удостоверение, обеспечивают проезд в любом видет транспорта, и даже не просто электричках, но и экспрессах. Кроме междугородних автобусов и то не всех линий. На социальных и там работает.

В музей кстати зашли и билет с нулевой стоимостью детям многодетной семьи.

Вот это реальная поддержка населения так работает.

А на зарплату они кстати на Казантипе в Крыму летом отдыхали среди питерских фанатов паруса.

И дорога вышла с огромными скидками и размещение практически почти даром.



Вот так работает соц. поддержка города и государства!