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§ NG.kz
Не точка, разве что многоточие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тенденции года, его провалы и нерешенные вопросы - то, что с нами было наверняка, повлияет на то, что еще будет в наступившем 2019 году. Традиционный обзор событий глазами наших журналистов.
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§ Нурбанчик
Re: Не точка, разве что многоточие
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1850
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.01.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Государство рассчитывало, что в частных руках предприятие будет работать более эффективно

Частник смог бы присмотреться к аэропорту, если бы объем авиаперевозок был равен советскому, а сейчас, когда авиаперевозки не дотягивают и до 10% от "зависимого" времени, то ни какому частнику он не нужен. Государство исключая конкуренцию среди авиакомпаний, мечтает что аэропортом заинтересуется частник...

Цитата:
В итоге объект перешел в коммунальную собственность, принят на баланс акимата области. 

Вот там аэропорту и место.

Ещё бы нужно акимату, перенимать зарубежный опыт развития городского общественного транспорта. А то акимат полностью открестился от городского транспорта, похоронив при этом электротранспорт в городе.
Не секрет, что городской общественный транспорт убыточен. В тех же европейских странах, доход от городского транспорта далеко не дотягивает до его себестоимости,
например в Нидерландах доход всего 22%, в Швеции - 40%, Австрии - 48%, Германии -60%, Швейцарии - 72%.
Судя по европейской убыточности, костанайской акимат на "коне", раз не предусматривает в бюджете расходы на городской общественный транспорт. Только зачем нужен такой акимат, когда пенсионеры и не защищённые слои населения не имеют бесплатного проезда, а автоперевозки влочат жалкое существование на б/у автотранспорте???
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§ Серый волк
Re: Не точка, разве что многоточие
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9781
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.01.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ещё бы нужно акимату, перенимать зарубежный опыт развития городского общественного транспорта
О май гот! :lol:
Дайте им новогоднюю икру дохомячить! Какой-такой зарубежный опыт!
Они холосё поработали и создали в ушедшем году прекрасные, натуральные, чудесные технологии кражи деревьев с улиц города! :lol: Притом заметьте исключительно местные технологии, а не какие-нибудь западные! Даже под окнами местного КеГеБе удачно слямзили!
:lol:
Цитата:
Нурбанчик:
А то акимат полностью открестился от городского транспорта,

А как же гениальное изобретение?
Вот допустим продать построенный советами шикарный городской автовокзал, достойный городов-миллионников жуликам.
Жулики обнесут его забором и повесить знаки запрета всего, а под забором в кустиках полисяи с охранниками оборудуют засаду и будут вымогать у всех подъзжающих тугриги и рублики!
Исключительно для их же блага! Чтоб люди прав лишались или денег и ездили на общественном транспорте!
А вы говорите открестились!

Цитата:
Нурбанчик:
Судя по европейской убыточности, костанайской акимат на "коне",

Блин! Вот прямо сейчас ощущается, что конной статуи очень очень не хватает на пустыре перед акиматом! Эдакой акиматской конной статуи. А лучше группы. Бронзовой и размером как первоцелинникам!
:lol:
Чтоб так сказать запечатлеть важнейший государственный эпохальный момент!
Акимат на коне!
;-)
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§ Серый волк
Re: Не точка, разве что многоточие
Серый волк


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Сообщений: 9781
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.01.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Только зачем нужен такой акимат, когда пенсионеры и не защищённые слои населения не имеют бесплатного проезда, а автоперевозки влочат жалкое существование на б/у автотранспорте???
На святое покушаетесь!

Перед НГ мне пришлось встречать небольшую группу отправившуюся с визитом в Наукоград Дубна.
Я как раз в Дубне был, а не в Москве и свободен.
Людей занятых наукой сразу отправили в институт по важным делам.
Но с ними была семья, у которой пропуска в институт нет конечно.
Мама с двумя девочками.
Люди душевные, в горы ходили практически одними маршрутами с нашей группой!
Так что показал город науки как заядлым туристам!

Ближе подхожу к теме!
Распросил как доехали.
Семья три ребёнка. Живут в Москве. Это уже многодетная.
Значит все льготы по соцкарте.
Абсолютно бесплатно доехали.
Автобус, метро - бесплатно.
С 18 года им бесплатно на экспресс билеты всей семье.
А это 350 рублей могло стоить комфортабельного пригородного экспресса с самолетными сидениями. Социальная карта и удостоверение, обеспечивают проезд в любом видет транспорта, и даже не просто электричках, но и экспрессах. Кроме междугородних автобусов и то не всех линий. На социальных и там работает.
В музей кстати зашли и билет с нулевой стоимостью детям многодетной семьи.
Вот это реальная поддержка населения так работает.
А на зарплату они кстати на Казантипе в Крыму летом отдыхали среди питерских фанатов паруса.
И дорога вышла с огромными скидками и размещение практически почти даром.

Вот так работает соц. поддержка города и государства!
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