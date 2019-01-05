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≡ "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поклонники КВН резко раскритиковали финал высшей лиги 2018 года. По правилам победителем становится команда, которая по итогам игры набирает наибольшее количество очков. Но в этот раз что-то пошло не так... И зрителям это не понравилось.
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§ Victor Yang
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я давно уже смотрю только выступления. На результаты не обращаю внимания. Ну решил так Эрнст - жалко что ли?

[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2019 - 17:40]
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§ yudjin
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
yudjin


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Сообщений: 5682
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вытянули Раис в чемпионы... ну так и Вятка ими же значится. Если бы их местами жюри поменяли , то хай вай стоило бы поднимать. А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные... и по юмору, и по выслуге лет. Лично мне Вятка особо не прикалывала все годы их выступления, у Раис же бывали невменяемо-убойные номера до коликов и слёз. Да и этот сезон они прошли лучше. Хотя да, Вятка в финале подготовилась масштабней: оркестры, паровозы, кривое зеркало...
В финале больше болел за Русскую дорогу, но их наверное не хватило...как никак уже, по-моему, девятая игра за сезон. Ни одна команда столько не играла. Возможно выдохлись. Надеюсь пойдут в следующий сезон.
Остальные команды либо молоды, либо откровенно слабее. ..у них всё впереди.

Больше бесит, что НОВОГОДНИЙ финал превращается в слезное прощание с выклянчиванием чемпионства. Где новогодняя атмосфера номеров, которые были у Пятигорска со Слепаковым, Триода...., РУДН...?
Начиная с того слёзного финала, когда уходили Парапапарам, Днепр, Пятигорск... все стали выпрашивать золотые медали. А прошлогодний финал с двойкой Гармаша для Радио Свободы и вытянутыми слёзно-певучими Казахами по мне смотрелся более некрасиво, чем нынешние Раисы. При том, что и за выслугу лет, и за ровное многолетнее выступление наши конечно достойны быть чемпионами... Но как-то красивее это надо делать, жюри...
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§ Victor Yang
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
у Пятигорска

- Папа, а сколько ты зарабатываешь?
- Мо-ло-дец! Дец как мало! :lol:
Цитата:
yudjin:
А прошлогодний финал с двойкой Гармаша для Радио Свободы

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792192&topic_id=36507&forumid=1#792192

Видимо, это было такое "извинение" за нечемпионство, когда номер с тёщей показывали.
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§ yudjin
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
yudjin


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Сообщений: 5682
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел еще раз приветствие Раис...
Егорка, Валентина и Мужик "ла-ла-лей" ... реально смешные козыри, которых нет ни у Бушуева с генералами, ни у других команд.
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§ Убийца драконов
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 05.01.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну вытянули Раис в чемпионы... ну так и Вятка ими же значится. Если бы их местами жюри поменяли , то хай вай стоило бы поднимать. А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные...

Вы это серьезно? Зачем вообще таблички с оценками жюри раздавали? Весь спортивный принцип КВНа убивается такими решениями. КВН - это не сборный концерт, типа Аншлага, это и соревнование в том числе. Каково теперь вторым призерам КВНа прошлых лет, отставших от победителя на 0,2 или 0,1 балла (как сборной Питера в 2002 году), когда они узнали что можно быть чемпионами не занимая 1 места? Музыкальный фристайл Раис — это вообще что? Сначала пара минут чепухи, потом три минуты три олимпийские чемпионки, непонятно откуда и зачем сюда вышедшие, клянчат чемпионство в КВНе для девок, которых впервые видят, потом полторы минуты подлизывают Маслякову и клянчат золото сами девки, а после просто хором поют свою песню с отбивки. Это как вообще? Но жизнь всех расставит по местам, харизматичные и действительно интересные ребята из Русской дороги и Плюшек найдут себя в жизни и шоу-бизе без проблем, а вот ноунеймы из Раис канут в небытие.

[Исправлено: Убийца драконов, 05.01.2019 - 16:40]
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§ Сабыр
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эрнст ведь из "этих", не любителей женщин. Видимо те Раисы(что за название) тоже. А они друг друга ой как тянут и помогают во всём.
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§ Серый волк
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9781
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.01.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные...

Вы смотрели труп старой программы, давно разложившийся труп, но вокруг которого декорации, труп одет в пиджачок и на нем барыжат бизнес масляков и компания вместе с каналом с аудиторией на которой маркером писать можно "абсолютный маразм".

Самым большим юмором является именно то, что в этот канал вбухивают все больше миллиардов, он становится из жирной утки уже самым напыщенным пестрыми дорогими декорациями индюком, но при этом остаётся так же туп и абсолютно бестолков.

Ну а проигрыш или выигрыш команд это просто в лавочке масляка купить можно всё, за деньги губера можно нанять лучших шуткописов, и даже заранее купить чемпионство.
Вопрос только в том, что лучшие шуткописы этого балагана на ТТК пишут всем командам финала. От того и вам кажется одинаково.
Была около года статья расследование про империю маслякова.
Там весь бизнес был описан, сколько стоит вход и куда, сколько шутка и сколько обязаны команды потом отдавать масляку с чесосовых концертов катаясь по провинциям и отрабатывая то, что их показали.

Не смотрел... и не жалею. Про квн увидел здесь в НГ. :lol:
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§ Серый волк
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9781
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.01.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень приглажено написано и далеко не всё.
В этом болоте намного больше грязной жижи.

https://www.kp.ru/daily/26783.3/3815608/
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