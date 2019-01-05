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§ NG.kz
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 2018 года Сенат принял законопроект Минздрава, в котором предлагают проводить клинические исследования на уязвимых группах. Президент пока не подписал этот закон. Его неоднозначно восприняли в обществе из-за этической стороны вопроса.
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§ Khalisi
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюжет какого-то триллера. Незаконное тестирование лекарств. Корпорация амбрелла :lol:
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не понял. В соседней новости говорится, что в КЗ 91% верующих. Какие могут быть испытания лекарств? Это же богохульство! Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука. ;-)
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но помимо детей, беременных женщин, заключённых и военнослужащих к уязвимым группам относятся недееспособные люди, которые информированного согласия дать не могут.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Заключённые и военослужвщие - уязвимая группа ! :-x к чему уязвимая?

Сейчас в Казахстане на психиатрическом учёте стоят 200 тысяч человек. Только в одном Центре психического здоровья на Каблукова в Алматы из 700 пациентов больше половины уже лишены дееспособности, рассказала Гульжан Амангельдинова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

А их имущество кудо отошло?
Процедура надеюсь прозрачная и нотариально оформлена.
Мурашки по коже, честно говоря.

"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Назовите мне, хоть один фармацевтический концерн в Казахстане.
Наверняка западные концерны будут свою химию тестировать.
У нас тут тоже есть подобное, только не дееспособные не прикосновенны. Составляется договор, по которому "доброволец" получает за это баблосы, не плохие. И в случае чего, страховка выплачивает родным не хилые гонорары.
А тут значит на инвалидах на халяву решили похимичить.
Хотя уверен баблосы всё же кое кто получит, только не участник проекта. Он же ни "за" ни "против" сказать даже шанса не имеет.
Ужос!
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§ Victor Yang
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546672501

У тебя какое-то примитивное представление о верующих.
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее за этот закон высказались родители тяжелобольных детей, так как исследования препаратов в Казахстане могут спасти им жизнь.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400

Вот пусть с ними договора и заключают, причём за деньги.
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У тебя какое-то примитивное представление о верующих.

Я оскорбил ваши чувства? Прошу прощения :-)
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§ elektron
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792185&topic_id=36504&forumid=1#792185

Для получения результата при определённых заболеваниях, нужно и тестировать на пациентах с этими заболеваниями или?
На остальных тестируются только побочные эфекты, не более. :-o
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§ Victor Yang
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я оскорбил ваши чувства?

Примитивное представление о чём либо и оскорбление чувств - совсем разные вещи.
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Примитивное представление о чём либо и оскорбление чувств - совсем разные вещи.

Религия и наука - вот действительно разные вещи.
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§ Victor Yang
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Религия и наука - вот действительно разные вещи.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792191&topic_id=36504&forumid=1#792191

Да нет сейчас безмозглых необразованных фанатов - уже давно все прихожане отделяют мух от котлет. Да и религия не отрицает ни медицину, ни науку - они бы в государстве не существовали.
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§ Menden1968
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего замечать вспышки имфекционных забалеваний и свинного гриппа почему то,в этих страных уже сделан плацдарм для опытов,Казахстан готовят.
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории

В Казахстане тоже есть уже.
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§ Гога
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.01.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты не пробовали с себя начать , показать пример ?
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§ сайлау курманов
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть жуткое сомнения, что за нашими докторами стоят заграничные коммерсанты жадно потирающие руки. Дать им волю начнут и на здоровых испытывать
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