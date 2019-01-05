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§ NG.kz
Обули!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замначальника колонии в Костанайской области попался на взятке в виде зимней замшевой обуви. А ведь, наверняка, и жильё имеет неплохое, и машину недешёвую. Всё мало.
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§ сайлау курманов
Re: Обули!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.01.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой стыд, позор!
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§ Khalisi
Re: Обули!
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая хоть обувка? И что теперь? Вернёт в пятикратном размере? 8-)
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§ КГСПС
Re: Обули!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.01.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Приговором суда №2 г.Костанай от 29 декабря 2018 года Нуркин М.Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

На основании ч.1 ст.49 УК РК Нуркин М.Т. лишен специального звания – «майор юстиции».
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§ КГСПС
Re: Обули!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.01.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братки в погонах! Скорее всего ботиночки это только видимая часть айсберга, чтобы спустить на тормозах.
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§ Victor Yang
Обули!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Вернёт в пятикратном размере?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792211&topic_id=36508&forumid=1#792211

Кратность за взятки у нас 50-70, а не 5.
Цитата:
КГСПС:
лишен специального звания – «майор юстиции».

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792211&topic_id=36508&forumid=1#792211

Разве есть такое звание? В юстиции советники, насколько я помню.
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