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§ NG.kz
Уйти от религиозных спекуляций
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2000 году из 2 151 человека, опрошенного в 14 областях Казахстана, верующими назвали себя 53%. Аналогичные исследования, проведенные в течение 2012-2014 гг., показали: из 4 000 анкетированных к этой категории отнесли себя 65%, еще 12,3% назвались «вовлеченными в религию».
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья серьёзная, но нормальная дискуссия тут наврятли возможна, поскольку будут затронуты и чувства верующих, и чувства атеистов. А чувства верующих защищены законом, оппоненты будут явно в неравных условиях. А раз нельзя обсуждать, то остается плыть по течению, прямиком к 100%-ной религиозности общества.
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§ таноми52
Re: Уйти от религиозных спекуляций
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может быть, именно с осознанием этой простой истины у нас будет меньше религиозных спекуляций, направленных на подчинение воли человека сомнительным духовным авторитетам.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24930#792055

Видимо, не настолько эта истина проста, если 91% народа не может её осознать...Или, что ещё хуже, просто не способен?
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§ Vital
Уйти от религиозных спекуляций
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Чепуха . Слушайте хоть кого. . А моя Библия проста. Любить ближних. И особенно Лилю.
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Или, что ещё хуже, просто не способен?

Тут вы правы, не способен. По крайней мере, без дополнительной помощи.
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не против продолжить обсуждение в этой теме? Давайте уважать правила форума.
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да нет сейчас безмозглых необразованных фанатов - уже давно все прихожане отделяют мух от котлет. Да и религия не отрицает ни медицину, ни науку - они бы в государстве не существовали.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400#792191

Каждое утверждение спорное, даже не знаю, с чего начать
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§ maxsaf
Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет безмозглых фанатов - слышали что-нибудь про 9-11 или про всякие разные случаи в европе на религиозной почве, или вы вообще уже настолько оторваны от реальности??

[Исправлено: maxsaf, 05.01.2019 - 15:30]
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* Victor Yang
Уйти от религиозных спекуляций
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
про 9-11 или про всякие разные случаи в европе на религиозной почве

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792197&topic_id=36483&forumid=1#792197

Моё утверждение относится только к традиционным течениям. Всяческие смертники не являются представителями таковых.
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы в курсе, что религия и эволюцию перестала отрицать?
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