maxsaf Re: Уйти от религиозных спекуляций #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1052

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Цитата: Victor Yang:

Да нет сейчас безмозглых необразованных фанатов - уже давно все прихожане отделяют мух от котлет. Да и религия не отрицает ни медицину, ни науку - они бы в государстве не существовали.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400#792191 Да нет сейчас безмозглых необразованных фанатов - уже давно все прихожане отделяют мух от котлет. Да и религия не отрицает ни медицину, ни науку - они бы в государстве не существовали.Источник:

Каждое утверждение спорное, даже не знаю, с чего начать