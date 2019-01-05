yudjin Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5682

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:47 Ну вытянули Раис в чемпионы... ну так и Вятка ими же значится. Если бы их местами жюри поменяли , то хай вай стоило бы поднимать. А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные... и по юмору, и по выслуге лет. Лично мне Вятка особо не прикалывала все годы их выступления, у Раис же бывали невменяемо-убойные номера до коликов и слёз. Да и этот сезон они прошли лучше. Хотя да, Вятка в финале подготовилась масштабней: оркестры, паровозы, кривое зеркало...

В финале больше болел за Русскую дорогу, но их наверное не хватило...как никак уже, по-моему, девятая игра за сезон. Ни одна команда столько не играла. Возможно выдохлись. Надеюсь пойдут в следующий сезон.

Остальные команды либо молоды, либо откровенно слабее. ..у них всё впереди.



Больше бесит, что НОВОГОДНИЙ финал превращается в слезное прощание с выклянчиванием чемпионства. Где новогодняя атмосфера номеров, которые были у Пятигорска со Слепаковым, Триода...., РУДН...?

Начиная с того слёзного финала, когда уходили Парапапарам, Днепр, Пятигорск... все стали выпрашивать золотые медали. А прошлогодний финал с двойкой Гармаша для Радио Свободы и вытянутыми слёзно-певучими Казахами по мне смотрелся более некрасиво, чем нынешние Раисы. При том, что и за выслугу лет, и за ровное многолетнее выступление наши конечно достойны быть чемпионами... Но как-то красивее это надо делать, жюри...