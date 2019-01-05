elektron Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2346

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Но помимо детей, беременных женщин, заключённых и военнослужащих к уязвимым группам относятся недееспособные люди, которые информированного согласия дать не могут.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310



Заключённые и военослужвщие - уязвимая группа ! к чему уязвимая?



Сейчас в Казахстане на психиатрическом учёте стоят 200 тысяч человек. Только в одном Центре психического здоровья на Каблукова в Алматы из 700 пациентов больше половины уже лишены дееспособности, рассказала Гульжан Амангельдинова.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310



А их имущество кудо отошло?

Процедура надеюсь прозрачная и нотариально оформлена.

Мурашки по коже, честно говоря.



"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310



Назовите мне, хоть один фармацевтический концерн в Казахстане.

Наверняка западные концерны будут свою химию тестировать.

У нас тут тоже есть подобное, только не дееспособные не прикосновенны. Составляется договор, по которому "доброволец" получает за это баблосы, не плохие. И в случае чего, страховка выплачивает родным не хилые гонорары.

А тут значит на инвалидах на халяву решили похимичить.

Хотя уверен баблосы всё же кое кто получит, только не участник проекта. Он же ни "за" ни "против" сказать даже шанса не имеет.

Ужос!