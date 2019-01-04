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§ NG.kz
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители костанайского микрорайона Алтын Арман заявляют, что застройщик обещал им крытый паркинг - такой как в жилом комплексе Жана кала, но по факту они не получили даже охраняемой стоянки.
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§ arman_kst
Re: Охрана на парковке есть, только гарантий нет
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хваленный БК-Строй, зачем людям нужна платная неохраняемая стоянка)
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§ лимон
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.01.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деньги берут, но ответственности не несут)))
или это просто "платная стоянка", а не "охраняемая платная стоянка"
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§ Медный
Re: Охрана на парковке есть, только гарантий нет
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.01.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Первое
Вот он "социально ответственный бизнес" :lol:
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§ Khalisi
Re: Охрана на парковке есть, только гарантий нет
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего да, имелось ввиду просто платная стоянках
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