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§ NG.kz
Уборка снега с угрозой для здоровья детей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео уборки снега на ул. Байтурсынвоа возле КГУ на редакционный WhatsApp "НГ" прислала Валерия. Жительницу Костаная, беспокоит, что в то время, как техника занимается уборкой снега, рядом дети катаются с горки.
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§ Khalisi
Re: Уборка снега с угрозой для здоровья детей
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так скажите детям не игра там пока убирают снег. Не каждый же день там трактор стоит.
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