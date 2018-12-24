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§ NG.kz
Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото собаки прислали читатели на редкционный WhatsApp "НГ". По их словам, пес бродит по ул. Ленина в Заречном.
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§ Fasd
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 24.12.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот же ищут Алабайку из Альжанки убежал.[img]https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33125.[/img].Похож очень на него.
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§ Ольга Колоколова
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2267
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 24.12.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонили хозяйке. Не он. Жалко собакина, может кто возьмет?
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§ Римма
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Римма


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 11.09.18
Отправлено: 24.12.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за звонок. Собакена этого поехала искать девушка волонтер. Нашла уже ему передержку. Дай бог найдет его.
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§ Ольга Колоколова
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2267
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.12.18 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо бы. Расскажите потом, пожалуйста, получилось ли. А то такие морозы. Пропадет пес.
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§ лимон
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.12.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль пёсика, из-за безответственности "хозяина" страдает
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§ Алиса
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4462
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.12.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Расскажите потом, пожалуйста, получилось ли.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33303

на сайте КН В контакте - есть информация,что поймали его и на передержке. 5 секундное видео есть - в тексте беседы
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§ Khalisi
Re: Беспризорный алабай. Ищем хозяина!
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так они же дёрнуться с собаками. Поэтому и в крови.
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