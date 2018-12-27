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§ NG.kz
Еще один беспризорный алабай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого алабая читатели "НГ" увидели на улице 2-й Речной. Пес без ошейника, бегает без присмотра. Если вы знаете хозяев этого пса, сообщите ему о его местонахождении.
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§ лимон
Re: Еще один беспризорный алабай
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец как алабаи теряются в последнее время, у этого с лапой что-ли проблема. вчера по баймагамбетова видел как мужик алабая тащил в машину, тот упирался :-x
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§ Khalisi
Re: Еще один беспризорный алабай
Khalisi


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Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году овчарки немецкие постоянно терялись. Я лично 5 собак пристроила. А к такому не решилась бы подойти
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§ Khalisi
Re: Еще один беспризорный алабай
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и служба отлова церемониться не станет. Убьёт.
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