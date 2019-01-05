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§ NG.kz
Безвозмездно, т.е. даром: горы веток лежат в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото костанайского двора, расположенного на перекрестке улиц Алтынсарина и Пушкина, напротив школы №2, на редакционной WhatsApp "НГ" прислала Лариса. По ее словам вся эта ситуация продолжается уже месяц - с конца ноября.
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§ Khalisi
Re: Безвозмездно, т.е. даром: горы веток лежат в костанайском...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая же ситуация везде. Пкск сзади моего дома срубили ветки летом 2018, они там и лежат по сей день
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