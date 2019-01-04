Menden1968 Re: Это бред, а не бренд #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 263

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:24 По мнению руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, главным событием наступившего года в Казахстане станет начало транзита власти.



- Общая социальная неудовлетворенность населения Казахстана, вызванная не лучшей экономической ситуацией, требует, чтобы этому населению дали некие другие смыслы. А что лучше подходит, чем копание в истории, разговоры об историческом величии? Поэтому там появилась программа «Рухани жангыру» (взгляд в будущее) и т. п. Это создает не слабый задел проблем в российско-казахстанских отношениях.



Создается объединения казахских националистов, которые ездят в Брюссель, где заявляют, что они будут бороться за Казахстан, независимый от России и Китая. Надеюсь, в Астане получится ввести национальный дискурс в цивилизованные рамки и там не допустят радикализации этой тематики, как это случилось на Украине.