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§ NG.kz
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 2018 года Сенат принял законопроект Минздрава, в котором предлагают проводить клинические исследования на уязвимых группах. Президент пока не подписал этот закон. Его неоднозначно восприняли в обществе из-за этической стороны вопроса.
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§ Khalisi
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюжет какого-то триллера. Незаконное тестирование лекарств. Корпорация амбрелла :lol:
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не понял. В соседней новости говорится, что в КЗ 91% верующих. Какие могут быть испытания лекарств? Это же богохульство! Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука. ;-)
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но помимо детей, беременных женщин, заключённых и военнослужащих к уязвимым группам относятся недееспособные люди, которые информированного согласия дать не могут.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Заключённые и военослужвщие - уязвимая группа ! :-x к чему уязвимая?

Сейчас в Казахстане на психиатрическом учёте стоят 200 тысяч человек. Только в одном Центре психического здоровья на Каблукова в Алматы из 700 пациентов больше половины уже лишены дееспособности, рассказала Гульжан Амангельдинова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

А их имущество кудо отошло?
Процедура надеюсь прозрачная и нотариально оформлена.
Мурашки по коже, честно говоря.

"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Назовите мне, хоть один фармацевтический концерн в Казахстане.
Наверняка западные концерны будут свою химию тестировать.
У нас тут тоже есть подобное, только не дееспособные не прикосновенны. Составляется договор, по которому "доброволец" получает за это баблосы, не плохие. И в случае чего, страховка выплачивает родным не хилые гонорары.
А тут значит на инвалидах на халяву решили похимичить.
Хотя уверен баблосы всё же кое кто получит, только не участник проекта. Он же ни "за" ни "против" сказать даже шанса не имеет.
Ужос!
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* Victor Yang
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11118
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546672501

У тебя какое-то примитивное представление о верующих.
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее за этот закон высказались родители тяжелобольных детей, так как исследования препаратов в Казахстане могут спасти им жизнь.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400

Вот пусть с ними договора и заключают, причём за деньги.
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