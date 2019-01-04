maxsaf Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1044

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:16 Цитата: Гога:Стоимость мусоросортировочной линии на 6 постов, рассчитанной на сортировку 100 000 тонн ТБО в год, в минимальной комплектации составляет 9,4 млн. руб.

Ну вот, начинаем считать. Выходит 50 лямов тенге, а тут 300 + 200 лямов. Да еще и не забывайте по 500 тыс на семью ЗП учесть в мес. Патриоты нас уже во враги народа записали, вот пусть и пашут вместе на эту мусорку. И не только на нее, а на всё, где цены завышены вразы. До встречи в тридцатке, друзья.