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§ NG.kz
Лифты ушли, но подъехали тракторы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На финише 2018 года предварительные итоги экономического развития области на заседании Регионального совета палаты предпринимателей подводил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он особо остановился на росте объема инвестиций.
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§ maxsaf
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с телевизорами? Там же тоже амбиций было на миллиард условых единиц.
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§ Гога
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подобных площадок будет три, забетонировано будет около гектара. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307
Это было недавно . Цитата:
Как сказал, так и сделал. К декабрю было забетонировано три промплощадки - 9 га земли. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24931
А это сейчас . Так все - таки - 1 или 9 гектаров забетонировано было или будет ?? Кому верить ?
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§ Гога
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так почем цемент ? Где купить можно ?
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§ maxsaf
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Кому верить ?

"Вы только инвестируйте и верьте в нас" (С)
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§ Гога
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По соседству встанут еще две - для мытья пластиковой тары и дробильная. Стоимость проекта - около 300 млн тенге. Мощность - 40 тыс. т мусора в год. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24931
И где такие цены берут ?Шредер - Измельченное вторсырье для дальнейшей переработки или производства теплоэнергии. От 1 000 000 рублей.Пресс для ПЭТ изделий Прессованные ПЭТ изделия От 360 000 рублей . Зачем её мыть - то ? Мусороперерабатывающие комплексы, рассчитанные на сортировку и переработку различных объемов ТБО в год. Стоимость мусоросортировочной линии на 6 постов, рассчитанной на сортировку 100 000 тонн ТБО в год, в минимальной комплектации составляет 9,4 млн. руб.
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§ Медный
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.01.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И где такие цены берут

а на пиво? а на покурить, забывать нельзя)) напрямую кто будет покупать? всё через посредников, а у тех накрутка от 30 до бесконечности процентов (но это не точно) :lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:Стоимость мусоросортировочной линии на 6 постов, рассчитанной на сортировку 100 000 тонн ТБО в год, в минимальной комплектации составляет 9,4 млн. руб.

Ну вот, начинаем считать. Выходит 50 лямов тенге, а тут 300 + 200 лямов. Да еще и не забывайте по 500 тыс на семью ЗП учесть в мес. Патриоты нас уже во враги народа записали, вот пусть и пашут вместе на эту мусорку. И не только на нее, а на всё, где цены завышены вразы. До встречи в тридцатке, друзья. :-)
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