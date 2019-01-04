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§ NG.kz
Задержан начальник отдела полиции Житикары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района Костанайской области, а также глава отделения МПС этого же отдела обвиняются в коррупции, сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.
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§ Khalisi
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Все понятно. Только СЛОМАЮ) теперь все понятно. Ну может кто шумел, а на тебя подумали?
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§ Vital
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Он сказал на вас поступило АНОНИМНОЕ заявление. Я чуть не упал. С каких это пор в милиции стали анонимные заявление принимать и приходить . ?
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§ drakon
Задержан начальник отдела полиции Житикары
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
представился как участковый. А тут

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792139&topic_id=36494&forumid=1#792139

Сразу 3 участковых. И все за Виталем - пришли...
:lol: :oops:
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§ drakon
Задержан начальник отдела полиции Житикары
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
С каких это пор в милиции стали анонимные заявление принимать . ?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36494&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

С преступностью - покончили раз и навсегда.
Работы - нет,заявлений о преступлениях - нет.
Впереди - аттестация, уволить могут, должностя -
сократить. От кормушки - отлучить... :lol: :lol: :oops:
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§ Menden1968
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идёт проверка всех форумчан. Меня уже проверили. Следующий... Кто?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33397

........пуЩАй мени провЯрЯют......
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§ Vital
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:

Ты иностранец. Интерпол на такие вещи не будет обращать внимание. . А на нас можно.

[Исправлено: Vital, 04.01.2019 - 21:48]
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§ Медный
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.01.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Он сказал на вас поступило АНОНИМНОЕ заявление.

С минуту в голос ржал :lol: :lol: :lol:
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§ Menden1968
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты иностранец. Интерпол на такие вещи не будет обращать внимание. . А на нас можно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33397&start=15#comment_1

.......как приедем у страну так и проверят сразу на границе.....
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