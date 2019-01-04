Vital Год смещения политических акцентов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6873

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 Всегда раньше думал что когда стану пожилым, буду внуков водить в центр на ёлку, на горку. В магазин. Пирожки им печь. Каким бы богатым не был , но своими руками внуков покармить здорово. Не какая нибудь столовая английская. А свои баурсаки сделанные руками. Ошибался я .



[Исправлено: Vital, 04.01.2019 - 22:03]