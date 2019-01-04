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§ NG.kz
Год смещения политических акцентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале года строят прогнозы на ближайшее будущее, но эффективнее это делать, оценивая тенденции недавнего прошлого. Казахстан в 2018 году ярко выраженными политическими событиями не отличался.
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§ Vital
Год смещения политических акцентов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда раньше думал что когда стану пожилым, буду внуков водить в центр на ёлку, на горку. В магазин. Пирожки им печь. Каким бы богатым не был , но своими руками внуков покармить здорово. Не какая нибудь столовая английская. А свои баурсаки сделанные руками. Ошибался я .

[Исправлено: Vital, 04.01.2019 - 22:03]
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§ elektron
Год смещения политических акцентов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
буду внуков водить в центр на ёлку, на горку

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792158&topic_id=36503&forumid=1&1546622123


Зато будешь в кино на казахском языке их водить, на "Титаник" например или "Аватар" :lol: ;-)
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§ maxsaf
Re: Год смещения политических акцентов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вхождение молодой республики в тридцатку самых развитых стран мира к 2050 году - цель слишком романтичная и наивная. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24929&1546624222


Мне почему-то тоже так показалось, но уж очень туда хотелось попасть :oops:
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