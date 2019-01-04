drakon Задержан начальник отдела полиции Житикары #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15500

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:14 Цитата: Vital:

С каких это пор в милиции стали анонимные заявление принимать . ?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36494&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 С каких это пор в милиции стали анонимные заявление принимать . ?Источник:

С преступностью - покончили раз и навсегда.

Работы - нет,заявлений о преступлениях - нет.

Впереди - аттестация, уволить могут, должностя -

сократить. От кормушки - отлучить...