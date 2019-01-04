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≡ Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге вынесли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии следствия, работники ТОО «Костанай Жолдары» - водитель Бауржан Сеитов и машинист спецтехники Владимир Груберт - 5 июля 2018 года задушили охранника этого предприятия Сергея Ермекпаева.
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§ drakon
Re: Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А родственник Сеитова, куда подевался?
Который их - подвозил.
А Жолдары,в лесопосадке - базируется?
Или Родственник - помог труп отвезти?... :-o 8-)
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§ Khalisi
Re: Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 04.01.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пять тысяч тенге - цена жизни?
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§ Артем Марусич
Re: Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А родственник Сеитова, куда подевался?

Родственник Сеитова, который привез мужчин на место, уехал сразу же, увидев начавшуюся потасовку.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32674
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§ drakon
Re: Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Родственник Сеитова, который привез мужчин на место, уехал сразу же,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33398

А на чём они труп увезли в лесопосадку?
Сколько метров до неё?... :-o
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