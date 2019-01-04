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§ NG.kz
Появление списка для спонсоров от дома ребенка «Дельфин» прокомментировали в управлении здравоохранения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письмо на бланке костанайского дома ребенка «Дельфин» с просьбой оказать благотворительную помощь недавно прислали на редакционный WhatsApp «НГ». К письму прилагался список, в котором были кукурузная и ячневая крупы, рис, ряженка и кефир.
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§ Khalisi
Re: Появление списка для спонсоров от дома ребенка «Дельфин»...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 04.01.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детки, в чем виноваты? В том, что у кого-то карман бездонный? Я не знаю кем надо быть, чтобы воровать у детей
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