Гога Моя Деревенька и её окрестности. #14720





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Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:16 Парящий Орёл — это

символ наступающего

Нового Года по

славянскому календарю.

Встреча Нового Года

1 января идёт с 1700 года,

до этого новолетие

отмечали сначала в день

весеннего равноденствия

21 — 22 марта, а с 1492 года

в сентябре.

В древности каждый

праздник ознаменовал

определенный цикл,

у славян жизненный

уклад находился в

зависимости от

природных явлений.

Приближающийся год

— это 7527 лето.