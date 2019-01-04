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≡ Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.
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§ Vital
Re: Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечего не скажу. Про него. А точно скажу. Завтра. Органы , если примут. Таже песня будет.
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§ Гога
Re: Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33395
- формулировочка ещё та , научились длинно говорить и ничего не сказать . Сплошной туман .Если по тендеру выиграли - как могут препятствовать ? А оплату разве сам диспансер проводить ? Кажется это от них не зависит ?
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§ Сыкымы
Re: Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 04.01.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Кажется это от них не зависит ?

Канеш, не зависит. Только акт приёмки поставляемых химреактивов можно сразу и не глядя подписать, а можно и не сразу, начать проверять количество, качество, сроки годности, заявленного производителя, сертификаты соответствия потребовать, и т.д. и т.п...
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