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§ NG.kz
Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось, что в этом году определить фаворита было легко, однако не все журналисты сошлись во мнении. Легко, потому что в 2018 году паралимпиец, костанайский лыжник Александр КОЛЯДИН впервые в истории Казахстана выиграл золото в лыжном спринте на зимних Паралимпийских играх в Южной Корее. И это, пожалуй, самый заметный спортивный подвиг ушедшего года.
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:39
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Лучшие спортсмены, тренеры. Удачи и открытия 2018 года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паралимпиец
Профайл
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