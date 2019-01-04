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§ NG.kz
Задержан начальник отдела полиции Житикары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района Костанайской области, а также глава отделения МПС этого же отдела обвиняются в коррупции, сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.
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* drakon
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашёл на сайт ДП - и узнал фамилию.
Следственная тайна - блин... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.01.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33397#792098

Типа: "Я тебе выпишу хорошую премию, которую ты не заслужил, а ты отдашь большую часть мне"? Каких только каналов хищений государственных средств не придумали! Кругом одни хищники, бери любого, облечённого властью и найдёшь, в чём его рыльце!
А подчинённые молчат, потому что. скорее всего занимают не своё место, недостойны его, некомпетентны, вот и платят за то, чтобы не выгнали
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§ Vital
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если нг уважает своих форумчан. То стоит им завести свои темы про ментов и акиматом. Потеряете всех. Нас точно.
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§ Vital
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я к тому. Мне пришли седня 3 чела. Нафига. Мне за всю жизнь да же один не приходил. Чё надо? Мол соседи переживают. Хотя они не переживают. Ту всю в норме. Я их пока нах послал. Чё будет дальше. Я пока не знаю.
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§ Гога
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подчинённые молчат, потому что. скорее всего занимают не своё место Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792106&topic_id=36494&forumid=1#792106
А думаете , их начальники занимают свое место ?Вспомнился древний анекдот , когда человек устроился тогда ещё в милицию . Начальник его через три месяца вызывает - ты почему зарплату не получаешь ? А я думал , пистолет выдали и все .
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§ Vital
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я их проверил?. Один руку на меня положил. Я ему простым прос действием детским в сторону убрал. Сказал ,ещё раз умрёшь тут . И кулак показал. . Чет он начал прыгать. Я тоже. И тут я просто понял. По-любому бы забрали а они не смогли и пришли не в тему.
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* maxsaf
Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мне пришли седня 3 чела.

О_о. Из полиции приходили? или бандиты? или бандиты из полиции?
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§ Vital
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Одно и тоже)))). Под придлагом от соседей. Хотя я культурный мальчик. Не кто на меня не ... Я в шоке🤩
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§ Vital
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Если чё в Канаду примешь? Я в в ит трудный. Могу другие вещи . Работать могу. Забери меня. ))))
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