Vital Re: Задержан начальник отдела полиции Житикары #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6866

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:22 Как я их проверил?. Один руку на меня положил. Я ему простым прос действием детским в сторону убрал. Сказал ,ещё раз умрёшь тут . И кулак показал. . Чет он начал прыгать. Я тоже. И тут я просто понял. По-любому бы забрали а они не смогли и пришли не в тему.