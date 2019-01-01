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§ NG.kz
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.19 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средний доход семьи казахстанцев в 500 тысяч тенге озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос о доступности жилья в стране на встрече со СМИ, передает Sputnik Казахстан. "Сколько работаю — всю жизнь строим жилье, и все время проблема не спадает. Это и хорошо с одной стороны — значит, растет население, потребность растет.
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§ Khalisi
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот где такой средний доход? Пол миллиона в месяц. Максиму 120 тысяч я знаю зарплату. Все.
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§ Валентин
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7487
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.01.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно так хорошо не было!

Цитата:
Victor Yang:
Как-то даже математически не сходится - если средняя зп по стране 160 тысяч, то средняя по семье - 320, но никак не 500. Или, может, имеется ввиду семья, живущая тремя поколениями вместе?


Давайте ещё вспомним, что 10 млн. это вероятнее всего эконом-двушка, которая под большую семью не очень рассчитана :)

Не раскачивайте лодку! ©
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§ лимон
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это понятно, имея доход в 500тыс., по-моему уже или имеют нормальное жилье, или сможет его приобрести не особо напрягаясь. с доходом до 100тыс. не подскажите как жильё приобрести и создать семью с такой з.п.?
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§ Vital
Re: Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сижу думаю))) бывает руки чешутся у меня могу натянуть ( украсть))) где то 300-400 потолок. Больше не могу хотя знаю девушек в банк-клиент шманке могут легко 500 брать. . Другой вопрос . Статистика как?
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§ Vital
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана + Алматы+ Актау.
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§ Vital
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие города ползите как хотите
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