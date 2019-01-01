Давно так хорошо не было!



Цитата: Victor Yang:

Как-то даже математически не сходится - если средняя зп по стране 160 тысяч, то средняя по семье - 320, но никак не 500. Или, может, имеется ввиду семья, живущая тремя поколениями вместе?



Давайте ещё вспомним, что 10 млн. это вероятнее всего эконом-двушка, которая под большую семью не очень рассчитана :)



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