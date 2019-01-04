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§ NG.kz
Это бред, а не бренд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года “Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан”, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области.
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§ лимон
Re: Это бред, а не бренд
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.01.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к каким истокам? назван был по фамилии первооткрывателя ...
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§ Адам
Re: Это бред, а не бренд
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 04.01.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
к каким истокам? назван был по фамилии первооткрывателя ...

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33389?1546576629

:-x .. и ДАВЫДЕНОВКА тож.
Со 131-летней историей.
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§ Алиса
Это бред, а не бренд
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.01.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рухани жангыру.....
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* arman_kst
Re: Это бред, а не бренд
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что не Байтерек
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