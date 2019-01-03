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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон о кино
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильмы, прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.
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§ лимон
Re: Назарбаев подписал закон о кино
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а давайте фильмы на языке оригинала показывать? трехязычие же, и во весь экран титры на двух других :-x
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки и учат язык между прочим!
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§ Khalisi
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

И все это вам не нравится, Дон Лимон :lol:
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Мне все нравится . Я все за! Давно предлагаю не тянуть мозги. Лучше будет для всех, если запретить весь русский мир. Что б не мучится . Будущее не будет тут многонациональное. .
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§ maxsaf
Re: Назарбаев подписал закон о кино
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Таки и учат язык между прочим!

И вот так тоже учат. :lol:
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§ elektron
Re: Назарбаев подписал закон о кино
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2342
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является декларативной.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521

Это как понять, декларативной?
Хотя дальше вроде понятно, как и в цивилизованных странах.
Цитата:"В Китае, США обязательным условием является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов", - рассказал министр, выступая в сенате."

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384?1546523521

Ключевое слово " на язык аудитории."
Против "первого" ;-)
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§ Змея Подколодная
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.01.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Субтитры! Эко вас в прошлое портануло. А сделать качественный дубляж на государственном языке не судьба? И наушнички,с переводом, у нас все таки трехязычие, как минимум. Говорят туризм развивается,вдруг какие шведы или французы мимо кинотеатра проходить будут.
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Какие шведы. ? Щас тема: китай
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§ таноми52
Re: Назарбаев подписал закон о кино
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.01.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А сделать качественный дубляж на государственном языке не судьба?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384#792071


Министр утверждает:"Фактические затраты на профессиональный дубляж могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана."
Значит, всякую дрянь, типа "фильмы для стран третьего мира" не надо закупать и тратиться на их дубляж. Пусть немного, но надо покупать иностранные шедевры, на них пойдут массово и они окупятся. Заодно и "тлетворного" влияния Запада с его культом силы и денег, тупым юмором, бездуховностью поубавится
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро.не будьте такими наивными. . Очень. Скоро будет под запретом киновильмы,: СССР. Где-то лет 5-7
По потолок.
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о кино
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне пофиг. Я не буду голосовать. За вас. За Даригу буду.
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* КГСПС
Re: Назарбаев подписал закон о кино
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.01.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Хитрый лис не хочет терять лицо перед забугорьем, поэтому всё делается из под тишка.
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