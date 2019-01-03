таноми52 Re: Назарбаев подписал закон о кино #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 440

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:48 Цитата: Змея Подколодная:

А сделать качественный дубляж на государственном языке не судьба?



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33384#792071 А сделать качественный дубляж на государственном языке не судьба?Источник:



Министр утверждает:"Фактические затраты на профессиональный дубляж могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана."

Значит, всякую дрянь, типа "фильмы для стран третьего мира" не надо закупать и тратиться на их дубляж. Пусть немного, но надо покупать иностранные шедевры, на них пойдут массово и они окупятся. Заодно и "тлетворного" влияния Запада с его культом силы и денег, тупым юмором, бездуховностью поубавится