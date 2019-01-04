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§ NG.kz
Уйти от религиозных спекуляций
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2000 году из 2 151 человека, опрошенного в 14 областях Казахстана, верующими назвали себя 53%. Аналогичные исследования, проведенные в течение 2012-2014 гг., показали: из 4 000 анкетированных к этой категории отнесли себя 65%, еще 12,3% назвались «вовлеченными в религию».
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§ maxsaf
Re: Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья серьёзная, но нормальная дискуссия тут наврятли возможна, поскольку будут затронуты и чувства верующих, и чувства атеистов. А чувства верующих защищены законом, оппоненты будут явно в неравных условиях. А раз нельзя обсуждать, то остается плыть по течению, прямиком к 100%-ной религиозности общества.
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§ таноми52
Re: Уйти от религиозных спекуляций
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может быть, именно с осознанием этой простой истины у нас будет меньше религиозных спекуляций, направленных на подчинение воли человека сомнительным духовным авторитетам.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=650&storyid=24930#792055

Видимо, не настолько эта истина проста, если 91% народа не может её осознать...Или, что ещё хуже, просто не способен?
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* Vital
Уйти от религиозных спекуляций
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Чепуха . Слушайте хоть кого. . А моя Библия проста. Любить ближних. И особенно Лилю.
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