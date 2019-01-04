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§ NG.kz
Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что президентские...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что президентские выборы пройдут в положенный срок - в 2020 году. Верите ли вы этому обещанию главы государства?
Результаты опроса

§ maxsaf
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что президентские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где пункт 5?:
Индифферентно. Результат предопределен.
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§ drakon
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что президентские...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А где пункт 5?:

И без 5-го пункта всё - понятно.
Закон есть о Вечном Президентстве... 8-)
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