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§ NG.kz
Там, где живы легенды и история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши соседи, а точнее - Центр туризма Челябинской области в рамках приграничного сотрудничества и развития туризма пригласил в гости костанайских турагентов, журналистов и блогеров. Россияне показывали свои небольшие исторические города: Троицк, Златоуст, Миасс и расхваливали шикарные природные зоны - Таганай, Тургояк, «Солнечную долину».
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§ yudjin
Re: Там, где живы легенды и история
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.01.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вся красота Златоуста

ооо, вспоминаю танюху ВЧКушку... как она обливала грязью и хаяла этот старый и живописный городок, её же Родину.
Ольге, спасибо за репортаж...всё же эта многонациональная культура ближе нам всем, чем далёкие маврикии и европы.
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