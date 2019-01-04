NG.kz Более 18 000 жителей Костанайской области отказались от формализации статуса и не планируют платить ЕСП



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:46 О том, сколько жителей Костанайской области уже получили статус самозанятых и сколько будут платить ЕСП (единый совокупный платеж), речь шла сегодня, 3 января, на совещании в областном акимате.

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