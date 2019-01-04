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§ NG.kz
Лифты ушли, но подъехали тракторы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34635
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На финише 2018 года предварительные итоги экономического развития области на заседании Регионального совета палаты предпринимателей подводил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он особо остановился на росте объема инвестиций.
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* maxsaf
Re: Лифты ушли, но подъехали тракторы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с телевизорами? Там же тоже амбиций было на миллиард условых единиц.
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