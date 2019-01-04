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§ NG.kz
Недетские дела в детском доме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34635
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скамье подсудимых - 35-летняя бывший главный бухгалтер учреждения Айымгуль Джамашева. По версии следствия, она заключала фиктивные договоры с ИП на поставку товаров и выполнение услуг. Реальных же исполнителей находили по объявлениям и на иных финансовых условиях, иногда выполнявших работу и вовсе бесплатно.
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§ лимон
Re: Недетские дела в детском доме
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.01.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детишек обворовывали, ради наживы не гнушаются ничем
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