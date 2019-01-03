/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МВД прокомментировали частое появление скандальных видеороликов с сотрудниками полиции, вызывающих шквал критики со стороны населения. Во многом претензии граждан обоснованы, отметил официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.
Читать новость

§ Khalisi
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нут все верно. Тут дело в моральных качествах полицейского. Иной и материться не станет, а другой жену свою побьет на глазах всего двора. И ничего ему хат это не будет. Так что тут не угадаешь.
Профайл

§ Йцукен
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий политик, и вроде говорил и ничего не сказал.
Профайл

§ Khalisi
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:

Да, тоже сложилось такое впечатление
Профайл

§ сайлау курманов
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой участковый приходит и за всякую хрень цепляЕтся. Грозится штрафом за мусор что на крыльце ктото оставил, за стаканчики с которых распили алкаши в обшем за все что угодно. А не пазнет ли тут коррупцией товарищ начальник УВД?
Профайл Посетить вебсайт

§ лимон
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая по счёту аттестация/реформа?
Профайл

§ Khalisi
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Одна я жалуюсь на шум соседей, мой участковый говорит: ну пошумят и перестанут. Где, как, кто работает?
Профайл

§ Змея Подколодная
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.01.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон

Если не брать в расчет переименование в полицию,изменения дизайна формы, то второй раз, если память мне не изменяет. Надеемся, что эта реформа будет удачной и сведет преступность к нулю и заживем мы, как в Эмиратах. Ждем-с.
Профайл

§ Menden1968
Re: МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......реформа ещё не началась в результат уже на лицо,это в про высказывания работника прав.органов на кооперативе,такую реформу он подразумевает.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх